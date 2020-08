Web365 conferma di essere tra i leader dell’informazione online: la classifica Comscore riportata da Prima Comunicazione evidenzia dati chiari

Web365 è in continua crescita e lo testimoniano i numeri relativi al gruppo. Una classifica su tutti, quella redatta in base ai dati Comscore di giugno 2020 e che è stata ripresa di primaonline.it, il sito di Prima Comunicazione. Una graduatoria sulle visite ai portali di informazione online e che rappresenta un bel banco di prova per tutti.

Il periodo post lockdown in Italia è stato delicatissimo per molti operatori del settore, tanto che solo un quinto, 22 dei primi 100 hanno mostrato dati in crescita. Invece per 77 società di informazione online i numeri sono in calo più o meno netto. Un dato chiaro è che l’attenzione di chi naviga, finita l’emergenza, è passata dai giornali di informazione ai siti tematici e di intrattenimento.

E qui entra in gioco il network di proprietà della omonima società Web365 srl, il network di siti aggregati del quale fa parte anche Inews24.it. Rispetto al mese di maggio 2020 ha fatto registrare una variazione di visitatori unici pari ad un notevole +5% arrivando a 18.136.000 (erano stati 17.224.000 a maggio). Del network, oltre al nostro sito, fanno parte anche Amoreaquattrozampe.it, AsRomalive.it, Bloglive.it, Calciomercato.it, Calciomercatonews.it; Calciomercatoweb.it, Checucino.it; Chedonna.it. E ancora Chenews.it, Ck12.it, Direttagoal.it, Interlive.it, Juvelive.it, Lalucedimaria.it, Leggilo.org, Livescore24.it, Meteoweek.com, Milanlive.it, Napolicalciolive.it. Inoltre Newsnotizie.it, Ricettasprint.it, Serieanews.com, Seriebnews.com, Sologossip.it, Tuttomotoriweb.it, Universomamma.it, Viagginews.com, Yeslife.it e Youmovies.it).

Web365 nella top ten dell’informazione online, i primi cinque non cambiano

Web365 nelle classifiche di giugno 2020 è entrato nella top ten, rimontando diverse posizioni. Ha chiuso il mese a poco più di 700mila visitatori unici dal quinto posto occupato da Giallozafferano, di proprietà Mondadori.

Le prime cinque posizioni sono rimaste invariate rispetto a quelle maggio 2020. In testa Ciaopeople, editore di Fanpage e di Cookist, con 29.382.000 visitatori unici seguito da Citynews (network composto 50 giornali online locali e dalla testata nazionale Today.it). Sul podio anche Evolution Adv, network che comprende una trentina di siti tra spettacolo, cucina,sport, economia e femminili.

Dalla classifica invece sono esclusi, per loro specifica richiesta, Corriere.it, che è terzo nella classifica per letestate e i giornali online del gruppo Gedi (Repubblica.it, HuffingtonPost.it, LaStampa.it). Prossima classifica tra un mese, quella relativa al mese di luglio 2020.