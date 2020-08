Allerta ghiacciaio in Valle d’Aosta diramata dai tecnici regionale per il rischio del crollo di una massa di 500mila metri cubi: evacuate circa una trentina di case in Val Ferret

In Valle d’Aosta i tecnici regionali hanno diramato l’allerta per il rischio crollo del ghiacciaio Planpincieuxin. Una massa di circa 500mila metri cubici di volume potrebbe distaccarsi improvvisamente a causa dell’aumento delle temperature. Il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha disposto l’evacuazione delle zone rosse e gialle in cui sono presenti una trentina di abitazioni, entro le 11 di questa mattina. Per uscire dalla zona bisogna utilizzare una strada alternativa a quella comunale della Val Ferret.

Valle d’Aosta, fatte evacuare circa 70 persone

I tecnici regionali hanno spiegato che l’evoluzione del ghiacciaio di Planpincieux ha delineato un nuovo settore ed una nuova “zonizzazione delle zone a rischio” rispetto al 24 settembre 2019. Lo shock termico caldo-freddo-caldo sta rendendo la situazione ancor più critica e pericolosa. Un ulteriore peggioramento è previsto per le prossime ore. La situazione di rischio si ripercuoterà per i prossimi tre giorni, come spiegato nell’ordinanza comunale. Coloro che sono fuori dalle zone rosse e gialle potranno restare in Val Ferret qualora di ritengano autonomi per i prossimi giorni.

La strada alternativa per uscire dalla zona è quella della Montitta. L’accesso è però riservato a soccorritori, forze dell’ordine, personale comunale dei servizi essenziali e persone autorizzate dal sindaco.Intanto, nelle zone da poco evacuate, erano presenti circa una 70ina di persone tra cui una quindicina di residenti ed una cinquantina di turisti. Le operazioni sono state portate a termine dalle forze dell’ordine in collaborazione con la protezione civile.

