Torna l’Europa League con l’ottavo di finale tra Siviglia e Roma. Il match sarà a gara secca e si disputerà alla Schauinsland Reisen Arena di Duisburg.

Tutto pronto per l’ottavo di finale di Europa League tra Siviglia e Roma. Quella dei giallorossi sarà il primo match dell’era Friedkin, ed avverrà sul neutro della Schauinsland Reisen Arena di Duisburg. Infatti, visto che il match di andata non si è disputato a causa del lockdown da Coronavirus, la partita si recupererà col format della gara secca.

Una Roma che punta all’ultimo obiettivo stagionale. Infatti vincendo la seconda competizione europea, sarà possibile accedere alla prossima edizione della Champions League. Ma i giallorossi dovranno fare a meno del pilastro difensivo, Chris Smalling, che è tornato al Manchester United dopo che la proprietà ha deciso di non riscattarlo. Il fischio iniziale è previsto per le ore 18:55, con i giallorossi che affronteranno gli spagnoli, cinque volte vincitori della competizione.

Siviglia-Roma, dove seguire la partita: Sky o Tv8?

Il match tra Siviglia e Roma inizierà alle ore 18:55 sul neutro di Duisburg. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky. Infatti la pay-tv trasmetterà il match sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellitare, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (al 252 del satellitare).

Per tutti gli abbonati Sky che non sono a casa, potranno assistere al match su SkyGo, piattaforma streaming gratuita della pay-tv. SkyGo è disponibile su tutti i device mobili come: smartphone, laptop e tablet. Per accedere alla piattaforma, basterà inserire le proprie credenziali e poi selezionare il canale che trasmetterà la partita.

Inoltre da quest anno, Sky mette a disposizione il pacchetto Sport anche sulla piattaforma streaming affiliata, Now Tv. Inoltre per tutti i nuovi utenti di NowTv sarà possibile ufufruire di un mese di prova gratuito, in cui si potranno guardare tutti i match calcistici. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’offerta a 9,99€ al mese.

L.P.

Per altre notize sul mondo del Calcio, CLICCA QUI !