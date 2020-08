Siviglia-Roma: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino dell’atteso match valido per gli ottavi di finale dell’Europa League 2019-20.

La Roma saluta l’Europa League. La squadra allenata da Fonseca, infatti, si arrende al Siviglia nella sfida valida per gli ottavi di finale: finisce 2-0 a favore del club andaluso al termine di un match divertente e ricco di emozioni.

A partire meglio sono proprio gli spagnoli che dopo 22 minuti sono già in vantaggio: Reguilón vola sull’out mancino, brucia Bruno Peres e Ibanez e buca Pau Lopez che ci mette del suo nell’occasione. La pressione del Siviglia non si ferma e al termine della prima frazione di gioco arriva il raddoppio: Ocampos vola a destra e mette in mezzo per l’accorrente En-Nesyri, che da due passi non può sbagliare.

Nella ripresa, la Roma prova a reagire anche col nuovo entrato Pellegrini ma la retroguardia dell’undici di Julen Lopetegui fa buona guardia e il match finisce 2-0. La Roma, dunque, saluta la competizione, mentre il Siviglia ottiene il pass per i quarti di finale.

Siviglia-Roma, ecco voti e highlights della gara di Europa League

Ecco tabellino, voti e highlights della gara degli ottavi di finale di Europa League tra Siviglia e Roma che si è conclusa proprio in questi istanti:

SIVIGLIA-ROMA 2-0

SIVIGLIA – Bono 6; Jesus Navas 6,5, Koundé 7, Diego Carlos 6, Reguilón 7; Banega 6,5, Fernando 6,5, Jordán 6; Ocampos 7 (95′ Vazquez sv), En-Nesyri 7 (93′ De Jong sv), Suso 6,5 (67′ El Haddadi 6).

ROMA – Pau Lopez 4,5; Mancini 4,5, Ibanez 5, Kolarov 5 (78′ Villar sv); Bruno Peres 5, Cristante 5,5, Diawara 5,5 (58′ Carles Pérez 5,5), Spinazzola 5,5; Zaniolo 5 (57′ Pellegrini 5), Mkhitaryan 5,5; Dzeko 6.

MARCATORI: 22′ Reguilón (S), 44′ En-Nesyri (S)

AMMONITI: Kolarov, Pellegrini (R), Diego Carlos, Jordán (S)

ESPULSI: Mancini (R)

>> Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Siviglia-Roma