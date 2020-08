Duro botta e risposta tra Vittorio Sgarbi e il presidente della Camera Roberto Fico dopo la sospensione di quindici giorni del deputato.

Duro scontro politico via social tra il Presidente della Camera Roberto Fico e Vittorio Sgarbi, deputato appartenente al gruppo misto. Sgarbi ha ricevuto nella giornata di oggi una sospensione dall’Aula della Camera di quindici giorni. Una punizione arrivata dopo che il deputato si è reso protagonista di un attacco verbale dai toni molto accesi nei confronti di Mara Carfagna e Giusi Bartolozzi. Sgarbi si agitò al punto che venne trascinato fuori con la forza dagli assistenti di Montecitorio. Un comportamento considerato inaccettabile dalla Camera. E così Fico nella giornata di oggi ha pubblicato un post su Facebook scrivendo che “l’Ufficio di Presidenza della Camera ha deciso di sanzionare con 15 giorni di sospensione Vittorio Sgarbi per gli episodi dello scorso 25 giugno in Aula e gli insulti rivolti in quella sede alla vicepresidente Mara Carfagna e alla deputata Giusi Bartolozzi”.

Sgarbi contro Fico: “Il nulla che espelle me”

Infine ha aggiunto alla fine del post un suo personale commento affermando che “le regole del vivere civile vanno rispettate in ogni luogo”. La reazione di Sgarbi non si è fatta attendere. Il deputato ha deciso di pubblicare un video di risposta all’interno della sua automobile che ha poi pubblicato su Twitter. In questo, ha attaccato duramente Fico definendolo “Il nulla che espelle me. Io esisto e lui non c’è”. Un attacco che è diventato ancora più pesante quando Sgarbi in un tweet successivo lo ha accusato di essere “un piccolo fascistello senza storia”. Il deputato si è poi dichiarato furioso per il fatto che gli viene impedito di svolgere il suo mandato parlamentare, e ha annunciato che presenterà un esposto in magistratura.

