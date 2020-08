Scuola, firmato il nuovo protocollo sicurezza per il ritorno da metà settembre. Tutte le regole per gli allievi, il personale e i genitori

Ritorno a scuola, il protocollo per la ripresa è una realtà. Questa mattina, 6 agosto, è stato infatti firmato da tutte le parti e quindi presto diventerà operativo in tutte le realtà. C’erano la ministra Lucia Azzolina ma anche tutte le organizzazioni sindacali della scuola, a parte la Gilda che ha interrotto le trattative, oltre a quelle dei dirigenti scolastici.

Molte le novità in vista, tutte improntate alla massima sicurezza e con la nascita anche di figure nuove. Come l‘help desk

attivo dal 24 agosto per le famiglie e il personale della scuola. Un numero verde, 800.903080, al quale rivolgere domande e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza. Funzionerà dal lunedì al sabato (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18).Tutto sarà poi girato ad un Tavolo nazionale permanente con rappresentanti del ministero dell’Istruzione e del ministero della Salute ma anche delle Organizzazioni sindacali.

Fondamentale anche quanto scritto in un paragrafo del nuovo protocollo. Se il dirigente scolastico non fosse in grado di afre partire le lezioni in sicurezza, la parola finale toccherà all’Ufficio scolastico regionale. E dovrà essere individuata una figura di riferimento interna all’istituto per gestire l’ordinario e le eventuali emergenze, direttamente in contatto con il medico dell’Asl e il dirigente scolastico.

Protocollo per la ripresa a scuola, le regole per igienizzazione e tracciamenti

Protocollo per la riapertura delle scuole, ci sono anche altre regole importanti da seguire. Ad esempio ingressi e uscite saranno differenziati, secondo regole che le istituzioni scolastiche comunicheranno ad insegnanti, personale scolastico e studenti per evitare assembramenti. Sarà inoltre limitato al minimo l’accesso a visitatori ed esterni, con al massimo un genitore per accompagnare ogni alunno.

Sia il personale che gli studenti risultati positivi all’infezione da Covid-19 potranno rientrare solo previa comunicazione. Dovrà cetificare una “avvenuta negativizzazione” del tampone e sarà rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale. E in caso di febbre da 37,5° in su, tutti a casa.

Non cambiano le regole per pulizia e igienizzazione degli ambienti che dovranno essere quotidiani, con una tabella precisa. Inoltre chiunque entri negli ambienti scolastici dovrà adottare precauzioni igieniche e utilizzare le mascherine. Solo nell’ultima settimana di agosto invece il Comitato tecnico scientifico chiarirà l’obbligo o meno di utilizzo di mascherina da parte degli studenti con età superiore a 6 anni.

Infine sarà creato un sistema di coordinamento tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale per creare un sistema di contact tracing. Tutto il personale scolastico statale e paritario, compresi i supplenti, potrà svolgere test diagnostici in concomitanza con l’inizio delle attività didattiche.