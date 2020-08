Scolta nella storia dell’As Roma, con il nuovo cambio di proprietà. La società giallorossa pronta a passare da James Pallotta a Dan Friedkin.

Giorno storico nella storia dell’As Roma, con la società pronta a cambiare proprietà. Dopo una lunghissima trattativa, il miliardario Dan Friedkin firma l’accordo vincolante con la società, ponendo fine all’Era Pallotta. Un’era dura per i tifosi giallorossi, che con James Pallotta non sono riusciti ad alzare nessun trofeo. Dopo 9 lunghi anni si passa nelle mani di Dan e Ryan Friedkin, con Pallotta sicuro che i due saranno dei grandi proprietari.

Resta a stelle e strisce la Roma, con il passaggio al gruppo Friedkin, meglio conosciuto come “Re della Toyota“. Infatti negli States, Dan Friedkin è a capo di un vero e proprio impero con ben 5.600 dipendenti e 12 proprietà che hanno a capo la holding della famiglia. A parlare per i tifosi romanisti sono proprio i numeri del nuovo proprietario, che nel 2020 ha avuto un capitale personale di 4,2 miliardi.

La Roma cambia proprietà: arriva il comunicato del passaggio al gruppo Friedkin

Nella notte sono arrivate le firme del passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin. Infatti la società giallorossa è passata al gruppo che al momento controlla diverse multinazionali, come: Toyota, GSFSGroup, GSM, AutoLogistics e Ascent Automotive Group, nel settore automobilistico. Ma non solo, infatti la famiglia Friedkin ha anche un vero e proprio impero Alberghiero, possedendo catene come: Auberge Resorts Collection, Congaree e Diamond Creek.

Come riporta il comunicato, la nuova Roma di Friedkin sarà controllata da una NewCo con sede a Londra e sarà gestita da Ryan Friedkin, figlio di Dan. La cifra del passaggio di proprietà è di circa 495 milioni, a cui si vanno ad aggiungere gli 85 milioni di aumento di capitale. Inoltre con Friedkin a capo della Roma, a sorpresa potrebbe rimanere il direttore sportivo, Gianluca Petrachi. Nei prossimi giorni, vedremo quali saranno le prime del gruppo Friedkin, che ha ufficialmente preso controllo della Roma.

L.P.

Per altre notizie sul mondo del Calcio, CLICCA QUI !