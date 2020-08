Altra notte con il basket NBA, con i Lakers che perdono contro i Thunder e le vittorie di Celtics e Boston, andiamo a vedere il recap del 6 agosto.

Continua la stagione NBA nella bolla di Orlando, con altre sei partite disputate nella notte. Risultati che stavolta rispettano le aspettative dei bookmakers, fatta eccezione per l’inaspettata vittoria dei Thunder sui Lakers. Andiamo quindi a vedere le sei partite della notte NBA ed il loro recap.

Si è partiti subito con la partita del matineè tra Utah Jazz e Memphis Grizzlies. Il match è andato ai Mormoni, che guidati dallo starting five sono riusciti a conquistare la partita. Infatti il quintetto iniziale ha realizzato 102 dei 124 punti finali. Mentre per i Grizzlies arriva la terza sconfitta in quattro gare, ma nonostante ciò rimangono ancorati all’ottava piazza ad Ovest.

Dopo la partita tra Jazz e Grizzlies, si passa alla sfida della Eastern Conference tra Washington Wizards e Philadelphia 76ers. Nonostante il posto assicurato ai playoffs, i Sixers sono riusciti a mantenere la concentrazione adatta sul parquet e, con 30 punti ed 11 rimbalzi di Joel Embiid, hanno conquistato la vittoria.

Passo falso importantissimo per i San Antonio Spurs, che escono sconfitti dal match contro i più quotati Denver Nuggets. Ancora una volta gli Spurs non sfruttano la sconfitta dei Grizzlies, per fare passi importanti verso un inaspettato piazzamento alla post season. Per i Nuggets altra ottima partita di Michael Porter Jr., che in 36 minuti sul parquet mette a referto 30 punti e 15 rimbalzi.

NBA Recap, scivolone dei Lakers: vittoria per Raptors e Celtics

Il quarto match della notte NBA ha visto in scena la sfida tra Los Angeles Lakers e gli Oklahoma City Thunder. I Lakers hanno ottenuto la prima piazza assicurata ai playoffs NBA, ma nonostante ciò hanno dato filo da torcere ai Thunder. Ma alla fine Oklahoma ha avuto la meglio, con i 21 punti di Chris Paul.

Dopo la partita tra Lakers e Thunder si è passati alla sfida della Eastern Conference tra Orlando Magic e Toronto Raptors. Ancora una volta, la franchigia canadese ha ottenuto il successo grazie ai 21 punti del folletto da Wichita State, Fred Van Vleet. Ai Magic non sono bastati i 30 punti del duo Fournier-Ross.

L’ultimo match disputato nella serata di mercoledì, è stato quello tra Boston Celtics e Brooklyn Nets. I biancoverdi hanno letteralmente asfaltato i Nets, mettendo in mostra una prova da 149 punti, un vero e proprio clinic offensivo. Top scorer dell’incontro Jaylen Brown, autore di 21 punti.

L.P.

