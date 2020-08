Morto a Lusaka, in Zambia, all’età di 82 il medico italiano Paolo Marandola: era volato in Africa lo scorso luglio per studiare il Covid-19

All’età di 82 anni è morto il famoso medico Paolo Marandola mentre si trovava a Lusaka nello Zambia dove si era recato lo scorso 11 luglio per studiare il coronavirus. L’uomo, consulente del ministero della Sanità, era a lavoro per un progetto in collaborazione con il Sacco di Milano. A stroncarlo pare sia stato un malore, il quale l’aveva portato ad essere ricoverato diversi giorni fa. L’altro ieri poi, a seguito dell’aggravarsi di problemi respiratori riconducibili al coronavirus, si è spento nell’ospedale.

Paolo Marandola, l’uomo che curò Mandela

Paolo Marandola, missionario per anni nelle principali città dell’Africa, nello Zimbabwe si dedicò a curare gli esiliati del Sudafrica tra cui Nelson Mandela. I due divennero amici e Marandola ne fu anche medico curante per un periodo.

E’ stato anche protagonista della fondazione Scarpa-Gaia per gli studi dell’invecchiamento maschile e poi la fondazione della Onlus-Ong per la lotta all’aids che opera in Zambia ed Uganda.

