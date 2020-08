Ha perso la vita la bambina di tre anni che era stata ricoverata in condizioni disperate all’Ospedale di Bergamo dopo essere finita nella piscina di casa a Piacenza.

Ancora da chiarire la dinamica dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni, la bimba era in compagnia dei genitori quando sarebbe scivolata in piscina. La madre della piccola si è resa subito conto della gravità della situazione e ha allertato i soccorsi.

Sul posto è prontamente arrivata un’eliambulanza, necessaria per la gravità delle condizioni della bambina che erano disperate fin dai primi istanti dopo l’incidente. Trasportata all’Ospedale di Bergamo è stata ricoverata in terapia intensiva, dove purtroppo è spirata alle prime luci dell’alba di oggi.

Morti in piscina, diversi casi negli ultimi mesi

La polizia di Piacenza ha avviato le indagini per stabilire la dinamica precisa degli eventi. Non è il primo bambino a perdere la vita nella provincia di Piacenza in circostanze simili. Nelle prime giornate di luglio, un bambino di due anni è stato recuperato nelle acque della piscina di casa in condizioni disperate. Anche lui è stato trasportato in ospedale, ma non ce l’ha fatta a superare il trauma e si è spento un paio di giorni dopo.

Anche in provincia di Ferrara è morto un bambino caduto in una piscina, questa volta quella di un agriturismo. Il piccolo aveva quattro anni ed è affogato nei pressi di Bosco Mesola. La procura di Ferrara indaga per omicidio colposo e si attendono nei prossimi giorni i risultati dell’autopsia.

Il dramma dei bambini morti in piscina si ripete quasi tutti gli anni. In alcuni casi, come a Sperlonga nel 2018, il malfunzionamento dei bocchettoni diventa fatale trascinando a fondo bambini e ragazzi che non riescono più a risalire. In quell’occasione, a perdere la vita fu una tredicenne rimasta bloccata sul fondo della vasca dall’effetto ventosa causato dal bocchettone mal funzionante.