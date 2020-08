Rivelazione shock di Maria De Filippi che svela come Emma Marrone, ex di Stefano De Martino, ha saputo di lui e Belen Rodriguez

Stefano De Martino ed Emma Marrone sono stati compagni di talent show ad Amici, nel 2010. È proprio grazie al programma di Maria De Filippi che i due si sono conosciuti ed hanno intrapreso una relazione dentro e fuori dalla TV che è durata 2 anni. Cos’è successo due anni dopo? Proprio a Canale 5, è arrivata come ospite speciale Belen Rodriguez, una bella argentina che si stava appena affacciando sulla TV italiana, prima di diventare la bellissima showgirl che è spesso sui nostri schermi.

È noto a tutti, infatti, che Stefano De Martino ha conosciuto Belen Rodriguez, se ne è innamorato ed ha lasciato la povera Emma. Una storia d’amore evidentemente non destinata ad andare per le lunghe quella tra il ballerino e la cantante di Amici.

Maria De Filippi, la rivelazione shock su Stefano ed Emma

Certi amori vanno ed altri vengono, non per forza l’amore dura per sempre. Queen Mary ha confessato a Gente che però Stefano non aveva il coraggio di mettere la parola fine alla relazione, ormai non più tale, con Emma. La preoccupazione del ballerino napoletano era quella di ferire la cantante, ma qualcuno doveva pur dirglielo che il cuore di quel napoletano batteva per una donna argentina.

La conduttrice racconta di essere andata nel camerino di Stefano per chiedergli cosa stesse combinando. A quel punto disse tutto, compreso che non aveva il coraggio di dirlo a Emma “così lo feci io”, ha detto la De Filippi. Forse la storia tra Stefano ed Emma meritava un finale diverso, ma viste le infinite storie con la showgirl argentina, forse è il caso di dire che doveva andare così.