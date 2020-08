Vietata la macellazione dei cavalli, la battaglia a favore degli equini portata avanti dalle associazioni animaliste è stata vinta in parlamento.

Vietato macellare i cavalli per farne carne da consumo alimentare. In Grecia, l’utilizzo della carne equina è stato equiparato a quella di cani e gatti. Per cui, non è più possibile neanche produrne pellame o prodotti chimici.

Il parlamento greco ha inserito lo stop alla macellazione dei cavalli in un emendamento, in cui viene specificato che è vietato utilizzare gli animali per combattimenti. Inoltre, per cavalli, cani e gatti c’è l’ulteriore divieto di utilizzarli nella filiera produttiva alimentare, medicinale o tessile.

Il merito del divieto va alle associazioni animaliste come Hellenic Animal Welfare Federation e Ippothesis. Da anni si battono per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. I diversi casi di carni di cavallo contaminate hanno spinto il ministero dell’Agricoltura greco a prendere la storica decisione.

La reazione delle associazioni in Italia

La notizia del divieto di macellazione dei cavalli in Grecia ha subito raccolto il favore delle associazioni green italiane. Sonny Richichi, presidente IHP, ha pubblicamente espresso la propria soddisfazione a Irini Molfessi della Hellenic Animal Welfare Federation, parlando di gesto di civiltà.

Secondo l’attivista per i diritti degli animali, le associazioni italiane sono al lavoro per raggiungere lo stesso obiettivo. Visto che i consumi di carne di cavallo in Italia sono molto elevati, nella classifica europea gli italiani si posizionano al primo posto per macellazione degli equini a scopi alimentari.

L’industria della carne di cavallo in Italia dà lavoro a migliaia di persone e l’iter per le associazioni a favore dei diritti degli animali si presenta molto duro. Sono molti i miti sulle proprietà positive della carne di cavallo. Le mamme la servono spesso ai bambini perché ricca di ferro.