Maxi operazione di Google che provvede a chiudere ben 2.500 canali YouTube. I canali incriminati facevano propaganda politica pro-Cina.

Continuano le operazioni di Google per cancellare la propaganda cinese da diversi canali YouTube. Infatti, proprio nella giornata di ieri, il motore di ricerca ha cancellato ben 2.500 canali. Infatti proprio per la piattaforma di Sundar Pinchai, tali canali erano autori di: “operazioni di influenza” collegate alla Cina. Non è la prima volta che Google compie tali operazioni. Infatti in passato, erano caduti nel mirino di Pinchai alcuni canali che facevano campagna pro Russia e Iran.

E’ stata la stessa azienda di Mountain View, California, a rendere nota l’operazione. Infatti, come afferma il colosso dell’informazione, i canali sono stati chiusi tra Aprile e Giugno, nell’ambito di un’indagine. A chiudere i diversi canali, ci ha pensato il gruppo di analisi delle minacce della società, che ha disabilitato 186 canali ad Aprile, 1.098 a Maggio e 1.321 a Giugno.

Google chiude canali YouTube: nel mirino altri creator pro Iran e Russia

Il colosso della Silicon Valley ha poi continuato a giustificare la chiusura dei canali, che secondo la multinazionale hanno caricato su Youtube contenuti di spam e non politici. Alcuni di questi canali, però, hanno pubblicato i dati di Graphika, compresi i dati della risposta al Coronavirus degli Usa.

Mentre invece i canali chiusi a giugno includevano dei contenuti legati alle proteste sulla giustizia razziale, sempre negli Stati Uniti. La Campagna, secondo Google, è molto simile a quella già rilevata da Twitter. Sempre nel mese di Giugno, Google ha provveduto a chiudere anche alcuni canali legati alla propaganda pro Iran e pro Russia.

L’operazione di Google non è soprendente, visto che diversi social stanno cercando di eliminare le azioni di propaganda sui propri siti. Infatti nel mese di Giugno, Twitter ha compiuto la medesima operazione. Il social network di Jack Dorsey ha rimosso oltre 20mila account collegati alla propaganda politica cinese, mentre altri 150mila sono stati disabilitati per evitare il potenziamento del contenuto della rete core. Stando a Google, alcuni di questi tweet servivano al Governo cinese per capire l’andamento delle proteste ad Hong Kong per la democrazia.

L.P.

