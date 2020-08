Spopola su Pc e Playstation 4, Fall Guys. Il nuovo battle royale segna 1,5 milioni di giocatori al giorno di lancio: in arrivo la prima patch.

Probabilmente è il gioco rivelazione dell’intero 2020 ed al momento sta spopolando su PC e Playstation 4, stiamo parlando di Fall Guys. Adottando il format del Battle Royale, Fall Guys è un gioco sviluppato da Mediatonic e pubblicato da Devolver Digital. Il gioco vedrà protagonisti degli omini colorati pronti a sfidarsi in diversi mini games ad eliminazione, l’ultimo che rimane in vita conquista la vittoria reale.

Un format già visto in diversi giochi di successo, come Fortnite e Call Of Duty: Modern Warfare, un format vincente, specialemente per un gioco che combina mini games ad uno stile cartoonesco. Solamente nel primo giorno, il gioco della Mediatonic ha collezionato ben 1,5 milioni di giocatori. A favorire il successo del nuovo battle royale è l’offerta di Playstation. Infatti tutti coloro che posseggono il Ps Plus, potranno scaricare il gioco gratuitamente. Mentre invece per coloro che giocano da PC e per chi non ha il Ps Plus, potranno acquistare il gioco a solamente 19,99€.

Fall Guys, troppi giocatori al lunch day: arriva la prima patch

Il gioco di Mediatonic ha avuto un grandissimo successo nel mondo dei videogiocatori, ed è stato portato su Twitch anche da importanti streamer della piattaforma. Infatti negli Usa il gioco è stato sponsorizzato da Forsen, mentre in Italia il mini-game è stato portato per la prima volta sulla piattaforma da Homyatol.

La software house londinase ha ringraziato tutti gli appassionati, che ben presto hanno invaso e bloccato i server del gioco per i troppi accessi registrati sia su PC che su Playstation 4. Il gioco in solamente 48 ore è diventato talmente popolare da far apparire già i primi cloni sui smartphone iOS e Android.

I profili social di Mediatonic, dopo le positive recensioni degli utenti ha deciso di ascoltare le proposte dei propri fan, annunciando che a breve ci sarà la prima patch, con l’aggiunta di nuovi mini games. La patch in questione, di conseguenza, dovrebbe essere pubblicata a breve.

L.P.

