Un bambino a Revello, in provincia di Cuneo, si è lanciato per gioco dal primo piano di casa: trasportato con l’elisoccorso all’ospedale

A Revello, in provincia di Cuneo, poche ore fa un bambino di 5 anni ha scavalcato la ringhiera del balcone di casa propria, una villetta. Il gesto del piccolo è avvenuto mentre la madre era impegnata a sorvegliare la sorella più piccola. Si è lanciato su un materassino in mezzo al cortile. Nonostante il volo di oltre tre metri, il piccolo ha riportato ferite lievi e le sue condizioni sarebbero buone. E’ stato comunque trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Cuneo per i dovuti accertamenti e sul luogo sono accorsi anche i carabinieri.

LEGGI ANCHE—> Beirut, italiana morta nell’esplosione: conferma la Farnesina

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

Cuneo, uomo investito a corso Nizza

Un pedone, intorno alle ore 16:30, è stato investito da un’auto a corso Nizza di Cuneo. L’uomo attraversava la strada quando una Peugeot l’ha travolto e scaraventato a diversi metri di distanza.

Quando è accorsa l’autoambulanza, l’uomo era ancora cosciente. E’ stato ricoverato all’ospedale Santa Croce. Sul posto sono arrivati anche la Polizia Municipale ed i carabinieri per i rilievi. Ora il traffico in direzione Borgo San Dalmazzo è stato momentaneamente deviato su via XXVIII Aprile.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, online gli atti secretati dal governo: i testi