Covid-19, bollettino del 6 agosto: sale il numero dei contagiati così come quello dei guariti e diminuisce invece la cifra dei morti in Italia

Il Covid-19 sembra non conoscere sosta nel mondo, con oltre 18 milioni di contagi. Ma i numeri nel nostro Paese continuano ad essere bassi anche se ci sono dati in risalita.

In base al bollettino di oggi 6 agosto, come ha comunicato pochi istanti fa dalla Protezione Civile. in Italia abbiamo 402 contagiati, 6 persone morte e 347 guariti. Pertanto si può affermare che i numeri stanno salendo ed anche in modo piuttosto importante.

Non arrivano quindi dati ancora preoccupanti per una nuova esplosione del virus. Ma intanto l’ultimo rapporto settimanale di Iss e ministero della Salute (riferito al periodo 20-26 luglio) registrato un aumento di focolai e zone di contagio diffusi lungo tutta l’Italia, saliti a più di 730. Resta alto in tutta Italia quindi il pericolo contagi, anche se la maggioranza delle regioni ha un indice Rt (l’indice di trasmissibilità) al di sotto dell’1.

Covid-19, il bollettino del 6 agosto: non si fermano i morti

La Lombardia continua ad essere in cima per numero di contagi, con ben 118 nuovi casi registrati. Numeri che confermano come quella sia la regione al centro dell’intero contagio in Italia. Segue il Piemonte, con 22 nuovi casi e poi l’Emilia, con altri 58 casi da tenere in considerazione.

