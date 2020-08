Covid-19, Bosnia sta registrando un numero di casi sempre maggiore e questo sta preoccupando e non poco il Governo locale.

Continua ad essere una spina del fianco troppo importante per pensare a qualsiasi altra cosa il Covid-19 in Bosnia-Erzegovina. Il Paese sta soffrendo già di una crisi economica e sociale da diversi decenni in seguito alla guerra durante la dissoluzione della Jugoslavia. Impossibile non ricordare i bombardamenti pesantissimi che vennero condotti in tutta la nazione, ed ancora oggi si vedono le cicatrici e gli effetti. Il fatto che la malattia di Wuhan stia ora imperversando per tutto il Paese non fa altro che aggiungere problemi ad una nazione che stava percorrendo la via della ricostruzione.

Secondo le ultime statistiche nella capitale, Sarajevo, 262 nuovi casi sono stati registrati e 5 persone sono morte dopo aver contratto la malattia. Ma c’è anche un’isola felice che è rimasta totalmente estranea alla pandemia. La piccolissima cittadina di Kljuc, un paesino nella Bosnia sud-orientale, che è rimasto inespugnato dalla malattia che ha colpito il mondo.

Covid-19, Bosnia sempre più infetta: solo Kljuc si salva con ancore zero contagiati

Il piccolo comune di Kljuc, quasi vicino al mare, è al momento uno dei pochissimi luoghi in Europa dove non è stato registrato neanche un caso positivo. Una piccola isola felice che sembra essere immune all’infezione. Gli abitanti ovviamente sperano che possa continuare ad essere così. Secondo un censimento di qualche anno fa, il luogo è abitato da circa 18mila persone.

Il nome della cittadina viene ritrovato sul primo manoscritto datato 1322 ed è entrato a far parte della Bosnia soltanto dal 1995. Un paesino che quindi è giovane ma è diventato l’isola felice del Paese dato che non registra nessun caso di positività alla malattia cinese.

