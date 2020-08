Continua l’emergenza da Coronavirus, con Trump che assicura un vaccino prima del termine dell’anno. Ma Twitter blocca l’account del tycoon per fake news.

Non si arresta l’emergenza mondiale da Coronavirus, con gli Usa di Donald Trump come paese più colpito dalla pandemia. Ad oggi infatti, la potenza a stelle e strisce ha quasi raggiunto i 5 milioni di casi totali (4.918.420), con ben 56.246 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Ha riportare i seguenti datri ci ha pensato la John Hopkins University, che traccia l’andamento del virus dall’inizio della pandemia. Infatti l’Università americana ha registrato altre 1.262 vittime nella giornata di ieri.

Eppure, nonostante l’emergenza sanitaria, Donald Trump continua ad essere ottimista, specialmente sul tema vaccino. Il tycoon ha infatti affermato che la ricerca sta facendo importanti progressi per lo sviluppo di un vaccino. Poi il 45esimo presidente americano ha rilanciato, affermando che entro la fine dell’anno avremo un vaccino.

Coronavirus, per Trump il vaccino ci sarà a fine anno: ma Twitter e Facebook gli bloccano l’account

Il presidente Donald Trump ha poi sottolineato le linee guida per evitare ulteriori contagi. Infatti per il tycoon il distanziamento sociale, adesso, è importante per limitare i contagi. L’importante per il presidente è isolarsi dai gruppi, con gli Usa che secondo Trump stanno ottenendo grandissimi successi.

Eppure i dati non sono dalla parte del tycoon, con gli Usa che rimangono il paese con il più alto tasso di contagio, ma soprattutto il numero più alto di casi totali e decessi. Proprio per questo motivo, i due social più famosi al mondo (Twitter e Facebook) sono intervenuti per fermare le fake news del presidente.

Il primo a prendere provvedimento è stato Facebook, che ha rimosso un post del presidente che affermava l’immunità dei bambini al virus. Facebook ha giustificato la scelta dichiarando che si tratta di affermazioni false e che violano le regole del social sulla disinformazione.

Poi è arrivato anche il provvedimento di Twitter che ha bloccato il profilo della campagna del presidente. Infatti per il social di Jack Dorsey, il profilo contevenva tweet che violavano le leggi sulle disinformazione. Il profilo più bersagliato è quello di TeamTrump che sostiene l’immunità dei bambini dal Coronavirus. Per riattivare il profilo, TeamTrump dovrà prima eliminare i tweet incriminati prima di poter riattivare il profilo.

