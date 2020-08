Coronavirus, online gli atti secretati dal governo: i testi pubblicati dalla Fondaziuone Enaudi raccontano due verità diverse sulle chiusure



Emergenza Coronavirus, online gli atti secretati dal governo: i testi sembrano raccontare due verità. Il 9 marzo scorso infatti il governo varò una misura drastica, quella del lockdown nazionale. Ma solo due giorni prima il Comitato tecnico scientifico aveva scritto al ministro della Salute, Roberto Speranza. E nel documento, finora secretato ma sul quale il governo ha tolto il segreto, c’è un’opinione diversa sulle misure da adottare.

Secondo gli esperti, infatti, dovevano essere adottate due livelli di misure di contenimento “uno nei territori in cui si è osservata maggiore diffusione del virus, l’altro sul territorio nazionale”. In particolare le zone a fortissimo rischio erano tutta la Lombardia e le province di Venezia, Padova, Treviso, Alessandria e Asti oltre a Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Modena e Pesaro Urbino.

Provvedimenti quindi da non estendere a tutto il territorio nazionale, anche se il governo Conte poi ha deciso diversamente. Le misure della chiusura totale infatti sono state estese senza distinzione a tutto il territorio nazionale e non c’era nessun atto del Comitato tecnico scientifico a giustificarlo.

Lo sappiamo oggi, grazie agli atti desecretati dalla Fondazione Einaudi sul suo sito. In particolare cinque verbali relativi alle riunioni n.12 del 28.2.2020; n.14 dell′1.3.2020; n.21 del 7.3.2020; n.39 del 30.3.2020 e n.49 del 9.4.2020.

Lockdown Italia, i consigli degli esperti erano meno rigidi rispetto ai Dpcm

Le decisioni prese dal governo con i Dpcm, che poi si sono moltiplicati, quindi non erano in linea con quanto suggerito dagli esperti. Ma soprattutto al momento mancano ancora altri documenti importanti, come le riunioni che potrebbero spiegare la mancata zona rossa ad Alzano e Nembro, in Val Seriana.

Il Cts, fatto salvo in rigore da adottare nelle zone rosse, aveva altre idee per il resto d’Italia, come possiamo leggere nei documenti. “Apertura al pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata tali da evitare assembramenti di persone. Svolgimento delle attività di ristorazione e bar con obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e discoteche”.

Ma anche divieto di uscire da casa per i soggetti posti in quarantena e sospensione di tutte le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado. L’apertura dei luoghi di culto era condizionata all’adozione di misure per evitare assembramenti. E tutti gli esercizi commerciali dovevamo regolare l’accesso con modalità contingentate.

