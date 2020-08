Coronavirus, obbligo di mascherine nei luoghi affollati in Olanda: la decisione del governo per evitare una crescita dei contagi

Il coronavirus sta vivendo una seconda ondata in Europa con numeri a tratti anche preoccupanti. Dalla Catalogna al Belgio, dalla Romania all’Inghilterra, passando per l’Olanda. Proprio i Paesi Bassi sono stati tra i pochi Stati a non aver introdotto un lockdown particolarmente severo nei mesi scorsi. Un modo di affrontare il Covid-19 che ha fatto molto discutere. Prediligere la crescita economica rispetto alla diffusione del SarsCov2, una controtendenza rispetto a quanto fatto dalla maggioranza, Italia compresa.

Ora il governo di Amsterdam ha introdotto l’obbligo di indossare le mascherine nei quartieri pubblici più affollati, dove si concentra la maggior parte della gente in questi mesi estivi. La misura è entrata in vigore nella giornata di mercoledì 5 agosto, in grande ritardo rispetto a quanto fatto nel resto d’Europa. Meglio tardi che mai verrebbe da dire.

Coronavirus, obbligo di mascherine in Olanda: bisogna indossarle nei quartieri più affollati

Le nuove misure non riguardano tutte le città olandesi. In un primo momento saranno osservate ad Amsterdam e nella città portuale di Rotterdam, ovvero le città più popolose. Il numero delle infezioni è raddoppiato in una settimana in tutti i Paesi Bassi, con 56.381 casi confermati di Covid-19 e 6.153 decessi correlati al virus.

Ovviamente anche il famoso quartiere a luci rosse di Amsterdam rientra in tale disposizione, con turisti e passanti obbligati ad indossare la mascherina mentre attraversano l’area con le vetrine illuminate.

Non tutti sembrano aver gradito le restrizioni, soprattutto i visitatori, con la polizia presente per le strade a controllare che la regola venga rispettata. Chiunque abbia più di 13 anni deve indossare il dispositivo di protezione individuale per il viso nelle seguenti parti della città: Nieuwendijk e Kalverstraat, il quartiere a luci rosse, il mercato Plein ’40 -’45 e il mercato Albert Cuypstraat.

