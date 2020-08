Cina, cittadino canadese condannato a morte: il motivo è legato al traffico di droga. E’ il terzo caso a partire dal 2018

Un tribunale cinese ha condannato a morte un cittadino canadese per aver “prodotto e commercializzato droga” all’interno della Repubblica Popolare. Si tratta del terzo canadese a essere condannato a morte per droga in Cina da quando il Canada ha arrestato Meng Wanzhou, figlia del fondatore della Huawei e direttrice finanziaria dell’azienda telefonica, nel 2018.

Il canadese, identificato come Xu Weihong, è stato condannato dopo un processo nella città meridionale di Guangzhou, come dichiarato dal tribunale sul proprio sito web.

Non sono stati indicati i reati commessi, mentre è stato certificato che tutti i suoi beni sono stati confiscati.

Cina, cittadino canadese condannato a morte: il motivo è la droga

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, interrogato sul caso dalla Reuters, ha detto che i crimini di droga erano molto gravi e dovevano essere puniti in questo modo secondo la legge.

“Le autorità competenti della Cina hanno gestito il caso in modo indipendente, secondo la legge. Non credo che questo caso debba avere alcun effetto sulle relazioni Cina-Canada”, ha detto Wang.

Anche un cittadino cinese, Wen Guanxiong, è stato accusato di aver prodotto droga e ha subito lo stesso trattamento, come riportato dal ministero.

L’ambasciata canadese in Cina per ora ha preferito non commentare.

Le relazioni tra Cina e Canada si sono deteriorate bruscamente dopo che il Canada ha arrestato Meng Wanzhou, la direttrice finanziaria del colosso telefonico Huawei, a Vancouver alla fine del 2018, su mandato degli Stati Uniti.

L’anno scorso la Cina ha condannato a morte i canadesi Robert Lloyd Schellenberg e Fan Wei con l’accusa di droga in casi separati. Entrambi gli uomini hanno presentato appello.

