Blanca Rodriguez de Perez è morta mercoledì sera. L’ex first lady di Carlos Andres Pérez si è spenta a 94 anni, il triste annuncio da parte del nipote

94 anni di donna che ha fatto la storia. Blanca Rodriguez de Perez è morta nella sua abitazione a Caracas mercoledì sera. Moglie dell’ex presidente venezuelano Carlos Andres Pérez, è stata first lady in due occasioni: dal 1974 al 1979 e di nuovo dieci anni dopo dal 1989 al 1993. CAP o El Gocho, così era chiamato il presidente del Venezuela durante i suoi mandati, si è spento già 10 anni fa, la notte di Natale.

Lui penultimo figlio di una famiglia di 12 figli, ha conosciuto Blanca, sua cugina e l’ha sposata a 26 anni. Insieme hanno avuto sei figli: María de Los Angeles, Sonia, Carlos Manuel, Thais, Martha, e María Carolina. Tuttavia durante il loro matrimonio, Carlos ha avuto una relazione extraconiugale con Cecilia Matos con cui ha avuto due figli: María Francia e Cecilia Victoria Pérez.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Beirut, fonti di intelligence rivelano: si tratta di un attentato

Blanca Rodriguez de Perez, chi era “Blanquita”

“Blanquita”, questo il soprannome che le è stato dato durante la sua carica da first lady, non è stata soltanto la moglie di uno dei presidenti del Venezuela. Nel 1992 ha dovuto affrontare la rivolta militare del 4 febbraio guidata Hugo Chávez, ex presidente venezuelano ed all’ora militare, defunto 7 anni fa. Durante la sua carica da first lady ha anche sposato appieno la lotta ai diritti dei minori: è stata infatti responsabile della direzione della Fondazione del Bambino.

Allo scadere del primo mandato di Carlos Andres Pérez, “Blanquita” non è stata di certo con le mani in mano: ha fondato ed è stata a capo della fondazione Bandesir. Quest’ultima, molto nota in Venezuela si occupa di assicurare le giuste attenzioni mediche a persone che presentano disabilità. Insomma, a 94 anni ci lascia una donna ricca di storia e d’esempio per tutto il popolo venezuelano.