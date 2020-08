La legge è uguale per tutti, anche per l’anatra che è stata multata per eccesso di velocità dall’autovelox: ha superato il limite di 30 km/h

“Un pirata dell’aria”, questa la perfetta descrizione di una povera anatra che si è vista multare dall’autovelox. Una storia reale che ha dell’incredibile viene dal Belgio, su una strada residenziale di Köniz dove vige il limite orario di 30 km/h. Un puntualissimo autovelox coglie tutti coloro che si sottraggono alle regole del buon cittadino e corretto autista che la strada impone.

In Italia, un qualsiasi non pennuto avrebbe ricevuto già una multa per eccesso di velocità. Certo, il limite non è così basso, ma comunque l’anatra che volava a 52 km/h non sarebbe stata punita dall’autovelox.

Anatra multata dall’autovelox per eccesso di velocità

Schneller als die Polizei erlaubt: Diese Ente war im Tiefflug mit 52 km/h in der Tempo-30-Zone in Oberwangen unterwegs…. Pubblicato da Gemeinde Köniz su Giovedì 19 aprile 2018

La legge è uguale per tutti, sconti a nessuno, neppure agli animali. Questa è la regola vigente in Belgio dove un’anatra è stata sorpresa dall’autovelox a superare di gran lunga la velocità consentita su una via residenziale. La foto deriva direttamente dall’ispettorato di Polizia di Köniz che hanno rilevato l’immagine catturata dal dispositivo elettronico di sicurezza. Una tranquillissima anatra in volo, multata per eccesso di velocità dall’autovelox della zona.

Circa 22 km/h sopra quelli consentiti: l’anatra infatti ha spiccato il volo percorrendo 52 km/h a fronte dei 30 km/h consentiti nella via residenziale. Ovviamente la foto scattata dall’autovelox che, evidentemente, non è in grado di distinguere tra animali ed auto, ha provocato immensa ilarità nel comando della Polizia Locale. Certo è che il dispositivo funziona alla perfezione: qualsiasi cosa sfori il limite consentito viene multato, non importa che sia un’automobile o meno.