Alex Zanardi, il parere della dottoressa Rizzoli: “C’è speranza”. L’atleta paralimpico deve ricominciare da zero ma potrebbe riuscire anche in questo miracoloso recupero

Alex Zanardi è ancora ricoverato presso la terapia intensiva neurochirgica dell’ospedale San Raffaele di Milano, dopo la quarta operazione alla testa subita un paio di settimane fa. Il campione paralimpico sta cercando di recuperare dal terribile incidente subito lo scorso 19 giugno sulle strade della Val d’Orcia. Le sue condizioni sono sempre gravi ma stabili e sono monitorate quotidianamente, nella speranza che possa al più presto tornare a Villa Beretta nel lecchese, per riprendere la riabilitazione.

Tra molti pareri negativi sulle reali possibilità di Zanardi di tornare come prima, c’è anche chi non perde la speranza. Stiamo parlando della dottoressa Melania Rizzoli, che ha avuto in cura Alex dopo il terribile schianto al Lausitzring, nel 2001. All’epoca l’ex pilota della Formula 1 gareggiava nella Indy Car e subì l’amputazione delle gambe.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Zanardi, il medico: “L’evoluzione clinica procede in modo ondulatorio”

Alex Zanardi, il parere della dottoressa Rizzoli: “C’è speranza ma deve ripartire da zero”

La dottoressa Rizzoli spiega: “Sarà un percorso lunghissimo ma c’è ancora speranza per un pieno recupero. Dovrà effettuare una doppia riabilitazione, sia neurologica che fisica“.

“Alex è rimasto fermo per quasi due mesi, assistito dalle macchine. Dovrà imparare nuovamente ad alimentarsi da solo e ad espletare le funzioni fisiologiche. Sarà come un bambino che deve essere portato all’autonomia“.

La cosa importante secondo la luminare sarà capire l’entità della lesione cerebrale: “Solo in quel momento potremo capire se il danno è temporaneo o irreversibile“.

Poi conclude: “Sono sicura conoscendolo che se ci sarà anche solo una possibilità di avere un pieno recupero, lui sarà in grado di coglierla perchè è un grande combattente“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alex Zanardi operato di nuovo alla testa: “Procedura complessa”