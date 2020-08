Tecnico folgorato mentre stava lavorando ad un ripetitore televisivo. Una tragedia che si consuma sul posto di lavoro.

Ennesima tragedia capitata in questi giorni sul posto di lavoro. Dopo i due operai che sono morti per il calco mentre lavoravano in un cantiere hanno scosso l’Italia e tutto il mondo. Ora arriva un’altra morte sul posto di lavoro, altrettanto tragica e sconvolgente. Un uomo, infatti, è deceduto in un impianto a Moneglia, in provincia di Genoa. Precisamente in zona Figarolo, dove c’è un centro di ripetitori televisivi. Qui un uomo, insieme a tutta la sua squadra, stava lavorando ad alcuni ripetitori televisivi. Degli impianti complessi che hanno il compito di trasmettere il segnale delle televisioni che vediamo, e che pertanto è importante tenere sottocontrollo. Ad un certo punto, però, qualcosa è andato storto e la situazione è sfuggita di mano. Purtroppo un uomo ha perso la vita, morendo anche in modo piuttosto doloroso e violento. La scossa elettrica che ha colpito il suo corpo l’ha infatti folgorato, con violenza incredibile.

Tecnico folgorato mentre lavora al ripetitore, è morto

Stando alle ultime notizie, l’uomo è morto folgorato dopo il contatto con alcuni cavi. Una morte senza dubbio dolorosa, che ha colpito tutti. Subito la squadra ha chiamato i soccorsi ed è intervenuta la Croce Azzurra, nonché i sanitari del 118. Persino i vigili del fuoco sono accorsi sul posto, per tenere d’occhio la situazione in caso di esplosioni o improvvisi incendi. Purtroppo per il 57enne non c’è stato assolutamente nulla da fare, i danni riportati erano veramente eccessi e quindi non c’è stata alcuna possibilità di salvarlo. L’ennesima morte sul lavoro nelle ultime settimane, in un anno che è sempre più difficile da fronteggiare e da superare.

