Il ministro americano Alex Azar alla Sanità e ai Servizi Umani, si recherà nei prossimi giorni a Taiwan per una visita diplomatica destinata a rimanere nella storia.

Alex Azar, segretario alla Sanità e ai Servizi Umani degli Stati Uniti, si recherà nei prossimi giorni a Taiwan. Si tratta della visita diplomatica più importante di un funzionario del governo americano sull’isola dal 1969. In quella data infatti, il governo statunitense decise di mettere fine al dialogo politico con la nazione e di riconoscere invece la legittimità della Repubblica Popolare Cinese. Ad annunciare l’imminente visita del ministro americano è stato l’American Institute di Taiwan. Questo può essere considerato una sorta di ambasciata americana nel paese. Una decisione che sicuramente è destinata a provocare molta irritazione al governo di Pechino. Questi infatti considera Taiwan parte integrante della nazione. La visita del ministro Azar avrà lo scopo di rafforzare i legami tra Stati Uniti e Taiwan, e aumentare gli sforzi contro l’epidemia di coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo intero.

Leggi anche: Covid-19, Spagna registra 1772 nuovi contagiati oggi

Taiwan, Azar: “Visita diplomatica per comunicare il supporto del Presidente”

Nel presentare il suo imminente viaggio per Taiwan, Azar ha scritto che la sua missione sarà quella di “comunicare il supporto del presidente degli Stati Uniti per la loro leadership sanitaria globale e per sottolineare la nostra convinzione condivisa che le società libere e democratiche sono il migliore modello per proteggere e promuovere la salute”. Le tappe di questa missione diplomatica del funzionario americano non sono ancora state rese note. È stato però comunicato che Azar terrà un discorso al centro Usa per il Controllo delle Malattie sull’Isola.

Il Taiwan Travel Act

L’ultima vista di un importante politico del governo statunitense a Taiwan risale al 2004. In quell’occasione l’allora Presidente degli Stati Uniti Barack Obama inviò sull’isola Gina McCarthy, presidentesse dell’Agenzia della protezione Ambientale. Inoltre, questa missione diplomatica di Azar sembra la naturale prosecuzione del Taiwan Travel Act, una legge entrata in vigore negli Stati Uniti nel 2018, emanata con lo scopo di incoraggiare le relazioni diplomatiche tra America e Taiwan.

Leggi anche: Libia, giornalista condannato a 15 anni di carcere