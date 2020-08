Dualsense nero, le foto che stano girando sui social network in queste ore stanno facendo impazzire i fan che non amano il design ufficiale mostrato da Sony.

La presentazione del design della PlayStation 5 non ha soddisfatto proprio tutti. Non che sia sempre facile, o anche soltanto possibile. Però per tanti fan della casa nipponica vedere la propria console preferita bianca, a differenza del look total-black degi ultimi decenni, ha destabilizzato e non poco. Chi poi crede nella console war e nella rivalità con Microsoft e Xbox è rimasto infastidito addirittura, dato che il bianco è di solito il colore con cui la casa americana presenta Xbox. Eppure proprio quest’anno Series X si è mostrata tutta nera, insomma uno scambio di colori che a qualcuno proprio non è andato giù e che sta continuando ad alimentare il dibattito sui social network. In molti chiedono anche l’uscita di una versione in nero di PS5 e delle foto potrebbero anche confermare la volontà di Sony di lavorare in tal senso, non si sa se in futuro o nell’immediato.

LEGGI ANCHE –> Fortnite, in arrivo la patch 13.40 “Joy Ride”: tutte le novità

PS5, DualSense nero: immagini rubate sul web – FOTO

Le immagini stanno girando sui social da qualche minuto. Non è dato sapere se si tratti di “vere” foto rubate da esperti e tecnici che stanno davvero lavorando al design di PS5 o delle immagini false. Intanto la comunità ha apprezzato enormemente di più questa versione del DualSense completamente nero, rispetto a quello classico bianco mostrato nei video promozionali ufficiali. Chissà se c’è davvero un’espansione della palette cromatica disponibile nei progetti di Sony o se sia soltanto il lavoro di un bravo designer. Di certo Sony non si sta lasciando sfuggire le reazione dei videogiocatori, che dovranno pagare per comprare e per giocare con le piattaforme. Di seguito le immagini più dibattute del web in questi minuti, almeno dal punto di vista del tech.

LEGGI ANCHE —-> FIFA 21, il trailer ufficiale del gameplay: tutte le novità – VIDEO