All’indomani dell’inaugurazione del nuovo ponte San Giorgio di Genova, questa mattina le prime code. Tanti i passanti fermi a scattare foto alla nuova infrastruttura

Ieri sera, il nuovo ponte San Giorgio di Genova ha ufficialmente aperto al traffico. Un passo importante per l’Italia, che volta pagina a due anni dal tragico crollo del ponte Morandi. Già da questa mattina, riporta l’Ansa, sono state registrate le prime code sul nuovo viadotto.

Tantissimi gli automobilisti che rallentano per scattare le prime foto all’infrastruttura, per poi pubblicarle e celebrarle sui social. Ci sono anche molti tir incolonnati, a causa dell’intenso traffico tra l’aeroporto di Genova e il bivio tra la A10 e la A7. Alle prime ore di questa mattina, il Direttore di Tronco Mirko Nanni ha effettuato un sopralluogo, in maniera particolare nella zona dove ieri è stata allestita la cerimonia. Dopo le varie verifiche con alcuni tecnici, è stato dato il via libera.

Ponte San Giorgio, i genitori di una vittima: “La cerimonia aumenta il nostro dolore”

Una grande festa per celebrare l’apertura al traffico del nuovo ponte San Giorgio, opera che permette all’Italia di guardare avanti e voltare pagina. Ma il dolore che provano i parenti delle 43 vittime del ponte Morandi rimane, e anzi viene amplificato in queste giornate di celebrazioni. Franco e Daniela Fanfani, genitori di un 32enne che ha perso la vita in quel maledetto 14 agosto, sono stati intervistati da La Nazione. “Ma quali festeggiamenti e orgoglio nazionale. Il nuovo ponte simboleggia il fallimento dell’Italia” hanno dichiarato al quotidiano: “43 vite portate via da un ponte fatiscente, che è crollato perché qualcuno lo ha permesso“.

Parole dure quelle dei due parenti della vittima, che hanno puntato il dito contro le celebrazioni delle scorse ore. “È veramente inaccettabile per chi ha perso un proprio caro, cosa c’è da celebrare?” continua il padre di Alberto Fanfani: “Amplifica ancor di più il dolore che noi famiglie ci portiamo dietro, ci si chiude lo stomaco. I politici dovrebbero camminare a testa bassa, altro che sfilate“.

