Vi imbattete in un numero anonimo o sconosciuto e volete riconoscerne l’identità? Ecco il trucco per rendere questo possibile

Negli ultimi anni le chiamate da numeri anonimi o sconosciuti sono aumentate sempre più. Spesso, dietro di esse, si celano truffe o minacce da parte di malintenzionati. La volontà di tutti è quella di conoscere l’identità del numero e ciò è possibile grazie a dei trucchi dediti a smascherare le attività truffaldine di marketing.

Spesso non abbiamo l’identificativo di chi ci chiama sul telefono di casa, né i web server con i file log delle chiamate. Per questo esistono diversi metodi per ovviare a ciò: dalla ricerca del numero Google, a Tellow e TrueCaller.

Numero anonimo, i trucchi per smascherare i malintenzionati

Spesso, con una ricerca online del numero chiamante, possiamo ottenere informazioni sull’affidabilità e sull’identità dell’utente. Spesso appaiono numerosi risultati con valutazioni negative in quanto si tratta di numeri correlati all’attività di spam e truffa. A quel punto lo si può inserire nella lista nera per liberarsene.

Ci si può affidare anche ad app come Tellows e TrueCaller. Il primo, disponibile anche come app mobile, permette l’accesso al background di segnalazioni fatte dalla comunità per numeri fissi non riconosciuti come affidabili. TrueCaller è simile riguardo le funzioni, ma nella versione mobile permette di analizzare anche gli SMS e di bloccarli definitivamente.

Non dimentichiamo che esistono ancora i listoni di Pagine Bianche e Pagine Gialle, non più cartacei, ma nelle versioni online.

Negli ultimi tempi crescono a dismisura le segnalazioni di numeri ambigui. Spesso, dichiarano gli utenti, accade che alla risposta dall’altro lato non si sente alcuna voce. Questo potrebbe essere un meccanismo per spillare soldi tramite gli scatti alla risposta ed al tempo in cui si resta in linea.

