La notte NBA regala risultati sorprendenti, come le vittorie di Nets, Blazers e Suns su Bucks, Clippers e Rockets. Bene anche Dallas, Indiana e Miami.

Altra notte in compagnia del basket NBA, che ci offre risultati sorprendenti a questo giro. Sono ben sei le partite disputate durante la giornata di ieri tutte, come sempre, disputate in quella che è la bolla di Orlando, Walt Disney Resort. Andiamo a vedere quali franchigie sono scese in campo ed i risultati delle sei partite in programma.

Il primo match è stato il matineè tra Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets. I Bucks, certi della prima piazza nella Eastern Conference, si sono fatti sorprendere dai Brooklyn Nets, decisi a strappare il pass per la post-season. A trascinare i bianconeri alla vittoria, ci ha pensato una grande prestazione di Timothe Luwawu-Cabarrot. Il francese ha collezionato 26 punti in 31 minuti sul parquet.

Dopo la partita tra Bucks e Nets, sono scesi in campo i Sacramento Kings ed i Dallas Mavericks. La franchigia Californiana aveva bisogno di una vittoria per rimanere incollata al treno playoffs, ma stavolta ha dovuto sopperire ai texani guidati dal prodigio sloveno, Luka Doncic. Il numero 77 dei Mavs, infatti, si è reso protagonista di una prestazione da 34 punti, 20 rimbalzi e 12 assist, il più giovane di sempre a concludere una partita con un tabellino personale del genere.

La terza partita disputata nella bolla di Orlando è quella tra Los Angeles Clippers e Phoenix Suns. Anche qui l’NBA ci regala un risultato a sorpesa. Infatti i Suns, guidati dai 35 punti con 8 assist di Devin Booker, si sono sbarazzati dei Clippers. Ai californiani non è bastato un Kawhi Leonard da 27 punti e 7 rimbalzi.

NBA, i risultati della notte: Portland vince contro Houston, sogno playoffs più vicino

Non lascia spazio a sorprese, invece, il quarto match della notte, quello tra Indiana Pacers ed Orlando Magic. Infatti la franchigia di Indianapolis è riuscita a conquistare un comodo successo contro i veri padroni di casa. A guidare la squadra di Nate McMillan, ci ha pensato ancora una volta lo stratosferico T.J. Warren. Il prodotto di NC State va nuovamente sopra ai trenta, con 32 punti in 38 minuti sul parquet.

La quinta partita della serata, forse era la più bella in programma, infatti si sono sfidati Boston Celtics e Miami Heat. La partita è andata in direzione Florida, con Miami che ha conquistato la vittoria grazie ai 21 punti con 12 rimbalzi di Bam Adebayo. Ai Celtics non bastano i 23 punti di Jayson Tatum per archiviare la pratica.

La serata al Walt Disney Resort si è chiusa con la sfida tra Portland Trail Blazers e Houston Rockets. I Trail Blazers sono riusciti a conquistare una grande vittoria contro un’avversaria più accreditata. A guidare la franchigia dell’Oregon, che adesso è più vicina al play-in, ci ha pensato il duo Lillard-McCollum che mette a referto 41 punti, 21 per Dame e 20 per il prodotto di Lehigh.

L.P.

