Una bruttissima notizia arriva da Roma: all’età di 96 anni, si è spento Sergio Zavoli. È stato uno storico giornalista, scrittore e politico

È scomparso all’età di 96 anni Sergio Zavoli. Grandissimo giornalista, politico e scrittore, ha fatto la storia del giornalismo televisivo, portando alla nascita programmi diventati poi colonne portanti dei palinsesti nostrani. Tra questi, si ricordano Viaggio intorno all’uomo, La notte della Repubblica e Viaggio nel Sud.

Dopo un lungo periodo di attività, è tristemente scomparso nella sua abitazione a Roma. Tanti i commenti che stanno arrivando per ricordare una figura così importante. Lo stesso Zavoli, anche sulla sua morte, ragionava da giornalista. “Prima di andarmene, mi piacerebbe essere presente al congedo” le parole riportate da La Repubblica: “Sarebbe un dispiacere perdermi il periodo conclusivo della mia vita, dopo aver vissuto l’evento della mia nascita“.

Chi era Sergio Zavoli, il maestro della televisione

Nato il 21 settembre del 1923 a Ravenna, Sergio Zavoli è stato uno dei personaggi più rivoluzionari e di spicco nel mondo dell’informazione italiana. Nel 1947 entra in Rai, iniziando a collaborare in radio. Si occupa principalmente di cronaca, ma anche di sport (soprattutto ciclismo). Tra le sue tante “invenzioni”, il format Il Processo alla Tappa, appuntamento fisso durante il Giro d’Italia. Dopo oltre 20 anni di carriera radiofonica, nel 1968 passa alla televisione, confermando la sua indole rivoluzionaria.

Riesce immediatamente ad adattarsi ad un tipo di comunicazione fortemente diversa rispetto alla radio. Inizia ottenendo la condirezione di un telegiornale, dando vita a programmi come TV7, AZ e Controcampo. Nel ’76 la carica di direttore del Gr1, prima di diventare presidente della Rai nel 1980. Riconosciuto anche come eccellente autore di libri, è sempre stato vicino al mondo della politica. Negli anni della presidenza in Rai, è stato grande sostenitore del Partito Socialista. Nel 2001, poi, viene eletto in Senato nelle liste dei Democratici di Sinistra. Nel 2006 entra a far parte dell’Ulivo, mentre dal 2008 al 2013 si unisce al Partito Democratico.

