Il Rione Sanità piange un giovane attore, amato e rispettato da tutti Marco Malapelle è stato portato via da un brutto male che gli ha stroncato i sogni

Stimato ed apprezzato da tutta Napoli, in particolar modo il Rione Sanità piange un giovane appartenente al mondo dello spettacolo che ha dato tanto alla sua terra. Marco Malapelle si è spento oggi, dopo un brutto male che l’ha trascinato con sé e che negli ultimi tempi l’aveva stremato. Macchinista e attrezzista, ha partecipato a diversi film e fiction, presiendendo numerosi set in tutta la Campania, anche per i video musicali.

“O’gemell”, questo il soprannome che gli era stato dato, proprio perché Marco ha un fratello, gemello appartenente allo stesso ambito lavorativo. Inseparabili, sempre l’uno al fianco dell’altro, affiatatissimi sul posto di lavoro. Oggi Napoli piange un altro pezzo importante della propria città.

Marco Malapelle, giovane attore dice addio a Napoli: il cordoglio

“Oggi il #Quartiere #Sanità piange la scomparsa di un suo Figlio: #Malapelle #Marco #Gabriele di 33 anni…IL… Pubblicato da Quartiere Sanità Napoli e Dintorni su Mercoledì 5 agosto 2020

Una grossa perdita per la città di Napoli. Marco Malapelle è stato spesso sulla TV di tutta Italia ed in particolare sui set campani di Un Posto al Sole, l’Amica Geniale ed anche in un videoclip del misterioso cantante napoletano Liberato.

Il cordoglio arriva dall’intera città di Napoli, in particolare dal suo Rione Sanità. A scrivere di lui anche il consigliere comunale Ciro Guida che con un post su Facebook lo saluta dicendo: “Oggi il Quartiere Stella piange la scomparsa di un suo Figlio, Marco Malapelle, una persona perbene, un ragazzo speciale. Ci salutavamo sempre con grande affetto io e te

Ti porto nel ♥️ Geme'”. Un dolore troppo forte la perdita di un ragazzo di 33 anni tolto dalla bellezza della vita a causa di un brutto male.

