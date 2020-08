In Libia, il giornalista Ismail Abuzreiba è stato condannato a quindici anni di carcere dal tribunale militare di Bengasi. Le associazioni umanitarie chiedono al governo di ripensarci.

Il tribunale militare di Bengasi ha condannato a quindici anni di reclusione Ismail Abuzreiba, giornalista libico. A confermare la notizia è stata l’Onu, che ha chiesto al governo libico di liberare immediatamente l’uomo. Per il momento le autorità della parte orientale del paese, che è sotto il controllo di Khalifa Haftar, non hanno rilasciato alcun dettaglio aggiuntivo sulle accuse che hanno portato alla condanna del giornalista. In ogni caso, la motivazione alla base dell’arresto di Abuzreiba è quella di essere entrato in contatto e aver stretto rapporti con agenzia di stampa considerate “illegali” dal governo. Il giornalista si trova in prigione da oltre due anni e questa nuova condanna purtroppo aggrava molto la sua situazione.

Libia, giornalista condannato a 15 anni di carcere: la reazione dell’Unione Europea

Unsmil, una missione umanitaria dell’Unione Europea che opera in Libia, si è dichiarata sconvolta dalla sentenza del tribunale militare, dichiarando in comunicato che“la detenzione e il processo sembrano violare le leggi libiche e gli obblighi internazionali in materia di diritto a un processo equo e di libertà di opinione ed espressione”. Anche Alan Bugeja, ambasciatore dell’Unione Europea nel paese, ha espresso sdegno e preoccupazione per la vicenda. L’ambasciatore ha inoltre invitato le autorità libiche a rilasciare Abuzreiba il prima possibile e di garantirgli “il rispetto dei suoi diritti fondamentali e la libertà di espressione”. D’altronde, il rapporto del governo libico con la libertà di stampa continua ad essere tutto meno che democratico. Nell’ultimo indice sulla libertà di stampa pubblicato da Medici Senza Frontiere, il paese si piazza al 164esimo posto su 180 nella classifica mondiale.

