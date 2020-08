Tutto pronto per l’ottavo di finale a gara secca tra Inter e Getafe. Andiamo a vedere dove seguire il match della Veltins Arena in tv e streaming.

Torna il calcio europeo nella serata di mercoledì con l’Europa League. Ancora due le italiane in corsa per la seconda coppa europea, l’Inter e la Roma. Tra poco scenderanno in campo l’Inter di Antonio Conte, contro il Getafe. I nerazzurri affronteranno gli spagnoli sul neutro della Veltins Arena di Gelsenkirchen.

Sarà una gara difficile per l’Inter che cerca un pò di pace interiore dopo gli screzi tra allenatore e società. Inoltre sulla carta i nerazzurri sono i favoriti per la vittoria dell’Europa League, nonostante l’ostico ottavo di finale. Inoltre il format della gara secca potrebbe favorire la compagine Lukaku e compagni, pronti a conquistare l’ultimo obiettivo stagionale. Andiamo quindi a vedere dove seguire il primo ottavo di finale dell’Europa League in tv e streaming.

Inter-Getafe, dove seguire il match: Sky o Tv8?

Finita la Serie A con il secondo posto, adesso all’Inter non resta che concludere al meglio il cammino europeo in Europa League. Manca pochissimo al match delle 21:00 che sarà trasmesso in esclusiva da Sky. Infatti la pay-tv di Murdoch trasmetterà il match sul canale Sky Sport Uno, sul numero 472 o 482 del Digitale Terrestre o sul 201 del satellitare.

Per tutti gli abbonati che non potranno assistere al match da casa, Sky mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo, disponibile per tutti i device mobili come: tablet, laptop o smartphone. Per accedere a SkyGo, basterà inserire le proprie credenziali e successivamente selezionare il canale su cui verrà trasmessa la partita.

Ma sarà possibile assistere al match in streaming non solo su SkyGo. Infatti da quest anno Sky mette a disposizione tutto il pacchetto calcio, anche sulla piattaforma streaming affiliata, NowTv. Inoltre per tutti i nuovi utenti della piattaforma sarà possibile usufruire di un mese di prova gratuito. Terminato il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno il servizio a 9,99€ al mese.

