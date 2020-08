Inter-Getafe 2-0: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della partita d’andata al Veltins Arena degli ottavi di finale di Europa League

Inter-Getafe 2-0: la partita d’andata degli ottavi di finale di Europa League è appena giunta al termine. La squadra di Antonio Conte vince 2-0 al Veltins Arena – in campo neutro – e può andare con un po’ di sicurezza in più a giocarsi il passaggio del turno in Spagna. In gol subito con Lukaku che ha insaccato nell’angolino basso a destra un cross di Bastoni, perfettamente planato in area di rigore. Il raddoppio a poco dallo scadere del secondo tempo arriva con Eriksen che insacca un tiro centrale dopo che il pallone è praticamente rimbalzato sui suoi piedi, in area.

L’altra partita della serata, Manchester United-LASK è terminata 2-1 con i padroni di casa che avevano già in tasca il passaggio ai quarti di finale. Finì infatti 5-0 la partita d’andata, il 12 marzo scorso, tra austriaci ed inglesi, con la gloria di quest’ultimi che hanno espugnato il Linzer Stadion.

Inter-Getafe: tutti gli highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 33′ Lukaku, 83′ Eriksen

GETAFE (4-4-1-1): Soria 6; M. Olivera 5 (88′ Portillo sv), Etxeita 4.5, Dakonam 6, Suarez 5; Cucurella 6.5, Arambarri 5.5(89′ Duro), Timor 5.5, Nyom 6 (69′ Jason 6); N. Maksimovic 6 (56′ Angel 5); Jaime Mata 5.5(69′ Molina 4.5).

INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; Godin 5.5, De Vrij 6.5, Bastoni 7; D’Ambrosio 6 (84′ Biraghi sv), Gagliardini 5.5, Barella 6.5, Young 7.5, Brozovic 6.5 (81′ Eriksen 7); Lukaku 6.5, Lautaro Martinez 6 (70′ A. Sanchez 6).

AMMONITI: Suarez (G)



<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Inter-Getafe >>>