Sull’A4 tra Marcallo-Mesero e Novara Est un incidente tra un camion ed un furgone ha causato la morte di un 58enne

Un grave incidente stamane, intorno alle 6, è avvenuto sull’A4 nel tratto tra Marcallo-Mesero e Novara Est. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, lo scontro tra un furgone ed un camion ha visto morire un uomo di 58 anni mentre un altro di 39 è rimasto gravemente ferito.

I due, entrambi stranieri, erano a bordo del furgone mentre il conducente del camion è uscito illeso dal mezzo pesante. Le autorità stanno ancora cercando di chiarire le dinamiche dell’accaduto. Sul luogo sono immediatamente arrivati i soccorsi, il personale dell’Ats di Torino con due ambulanze, un’automedica ed anche i Vigili del Fuoco di Milano. Il ferito, dopo essere estratto dalle lamiere, è stato trasportato in elisoccorso al Niguarda. L’uomo pare stia lottando tra la vita e la morte.

Incidente sull’A4, traffico in tilt

L’incidente ha messo sotto scacco il tratto autostradale creando lunghe code per chi viaggia in direzione Novara. L’uscita è obbligatoria a Marcallo Mesero con rientro in autostrada a Novara est. Il traffico è intasato anche sulle statali e sulle arterie principali verso Novara dalla Lombardia.

Le autorità non sono in grado di affermare quando verrà ripresa la normale viabilità ma sono al lavoro incessante in tal senso.

