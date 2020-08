A Marsiglia, è scoppiato un violento incendio nel corso della notte. Sono già state evacuate almeno 2700 persone che si trovavano sulla Costa Azzurra

Un disastro ambientale che sta causando danni ingenti. È quanto sta accadendo a Marsiglia, sulla costa francese, dove nella notte è scoppiato un violentissimo incendio. Stando ai primi dati riportati dall’Ansa, oltre 1000 ettari di terreno sono già stati devastati, ma la situazione peggiorerà sicuramente nelle prossime ore.

Le fiamme, infatti, non sono ancora state domate. I vigili del fuoco sono al lavoro per tentare di spegnere l’incendio, sia via terra che via aria con i canadair. Sempre stando a quanto raccolto dall’Ansa, sono più di 2700 le persone che hanno dovuto evacuare la zona nella notte. Si tratta principalmente di turisti che si trovavano a soggiornare nei campeggi del litorale mediterraneo. Il forte vento sta contribuendo a peggiorare la situazione.

Marsiglia, tragedia in mare: sedicenne muore annegato

Terribile episodio avvenuto lunedì pomeriggio a Marsiglia. Un 16enne di Losanna si trovava in vacanza con la sua famiglia sul litorale mediterraneo quando, a causa del mare molto mosso, è morto per annegamento. A dare la notizia la stampa francese, con il quotidiano 20 Minutes che ha contattato la polizia marsigliese per avere maggiori informazioni a riguardo. Stando a quanto riportato dal media transalpino, sarebbe stato impiegato un grosso dispositivo di salvataggio per ritrovare il corpo dell’adolescente.

Sotto shock gli studenti del liceo privato Vinet di Losanna, che sono venuti subito a sapere della scomparsa di un loro compagno di classe. Come spiegato dal sito France 3 régions, in quelle ore il mare era decisamente mosso, con un vento a 20 nodi. Nelle stesse ore, anche altre due persone sono annegate proprio a Marsiglia.

