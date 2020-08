Insieme in vacanza nel Cilento, su uno yacht di 25 metri da 60.000 euro a settimana, Francesca Pascale e Paola Turci si lasciano andare

Meritate vacanze dopo un periodo di forte stress per chiunque. Cosa c’è di meglio di valorizzare la propria terra e fare le vacanza italiane? Anche Francesca Pascale e Paola Turci hanno aderito al movimento per trascorrere, per una volta, l’estate in Italia e preferirla ad un viaggio all’estero. Il Cilento è la parte che ha ospitato due bellissime donne nel panorama italiano.

D’altra parte il Cilento è uno dei posti in Italia che offre il più bel panorama e che ha vasta scelta. Estate di relax o divertimento, lusso o un’umile spiaggia con due sedie ed un ombrellone, qualsiasi cosa è ben accetta nella parte dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO della Campania.

Francesca Pascale e Paola Turci, scappa un bacio in barca

Francesca Pascale, ex fidanzata di Silvio Berlusconi e Paola Turci, cantante romana di fama internazionale hanno passato le loro vacanze insieme. Le due sono molto amiche perché insieme sono impegnate in diversi movimenti per la lotta ai diritti LGBTQ+ (sigla utilizzata per riferirsi a lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer ed altri, ndr).

Già da tempo era stata messa in risalto l’amicizia speciale tra le due, confermata da un particolare bacio ed uno scambio di gesti teneri tra le due. Il settimanale Oggi le ha sorprese infatti su di uno yacht da 25 metri scambiarsi particolari effusioni.

