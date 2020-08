Fortnite, il noto battle royale di Epic Games, è momentaneamente offline. Dopo settimane di attesa, sta finalmente per arrivare la patch 13.40

Gli aggiornamenti sono ciò che continuano a rendere Fortnite – il noto battle royale di Epic Games – uno dei videogiochi più apprezzati di sempre. Questa mattina, tutti gli utenti che hanno aperto l’applicazione si sono ritrovati i server offline. Il motivo? Una nuova patch in arrivo.

E non si tratterà di un aggiornamento qualunque, ma del tanto atteso “Joy Ride“. Le novità di questa patch saranno sicuramente moltissime, ma ce n’è una che più di altre stuzzica gli utenti del videogame: l’arrivo delle automobili. Tramite la pagina twitter Fortnite Status, Epic Games ha segnalato ai players che momentaneamente i server sono offline. Come quasi sempre accade in questi casi, si potrà tornare a combattere sull’isola più famosa di tutte a partire dalle ore 12 circa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> FIFA 21, il trailer ufficiale del gameplay: tutte le novità – VIDEO

Fortnite, in arrivo la patch 13.40: tutte le novità

Finalmente ci siamo. Come annunciato diversi giorni fa da Epic Games, Fortnite sta per avere un aggiornamento di fondamentale importanza. Con la patch 13.40, denominata “Joy Ride”, saranno disponibili le automobili. Almeno per il momento, sono tre le varianti già confermate dalla software house: Whiplash, Mudflap e Islander Prevalent. Stando ai primi leak, però, questi non sarebbero gli unici veicoli implementati sull’isola di gioco. Probabilmente non già da oggi, ma in futuro Epic Games sarebbe già pronta ad inserire nuove varianti di mezzi.

Come ogni patch, anche nella 13.40 verranno sicuramente applicate anche altre migliorie al gioco. Ancora non è noto se saranno aggiunte nuove armi, o se altre verranno riposte in magazzino. Infine, l’aggiornamento dovrebbe anche risolvere un glitch clamoroso, che permette ai giocatore di ottenere la vittoria reale in ogni partita.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Tik Tok, Cina accusa Stati Uniti di intimidazione