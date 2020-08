Continuano ad arrivare le reazioni dal mondo a seguito della tragica esplosione avvenuta a Beirut, nel Libano. Il presidente Trump ha ipotizzato un possibile attentato

Una prima nube di fumo dovuta ad un’esplosione, poi una vera e propria bomba atomica che invade la città di Beirut e si squarcia in cielo. Quello che è successo ieri in Libano, è ancora nella mente di tutti. Tragico il bollettino attuale – ancora in aggiornamento – che parla di più di 100 vittime.

Dal mondo, intanto, continuano ad arrivare le reazioni a quanto accaduto. Da Washington, il presidente degli Usa Donald Trump ha già fatto sapere che gli States forniranno il loro aiuto a Beirut. Sull’esplosione, il tycoon si è così espresso. “Dalle immagini, sembra si sia trattato di un drammatico attentato” le parole riportate da SkyTG 24: “Ne ho parlato con i nostri generali, difficile parlare di un incidente industriale di queste dimensioni“.

Esplosione Beirut, da Conte a Macron: gli aiuti internazionali

Sono tanti i commenti di solidarietà arrivati nel corso delle ultime ore, in seguito alla drammatica esplosione di Beirut. Anche dall’Italia, il premier Giuseppe Conte ha espresso la sua vicinanza al popolo libanese, dichiarandosi pronto a fornire gli aiuti necessari. “Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per sostenere il Libano dopo quanto accaduto” si legge sui social del presidente del Consiglio: “Stiamo monitorando la situazione degli italiani presenti a Beirut con la Farnesina e il ministero della Difesa“.

Anche dalla Francia, il presidente Macron ha già dichiarato che si muoverà per supportare il Libano. “Forniremo diverse tonnellate di materiale sanitario, oltre ad un distaccamento della nostra sicurezza civile” ha dichiarato sul suo profilo Twitter: “La Francia sta già agendo, aiuteremo i libanesi“.

