Diletta Leotta sfida Rossella Fiammingo a colpi di bikini: che curve come si vede nella Storia appena pubblicata dalla catanese.

Diletta Leotta conferma di essere tra le donne più affascinanti e corteggiate della televisione italiana. La bellissima conduttrice di DAZN, che è finalmente in vacanza con la fine del campionato di Serie A, si sta rilassando in questi giorni al mare in compagni della sua grande amica Rossella Fiammingo. La bionda catanese e la schermitrice specializzata nella spada si sono affrontate adesso in una gara a racchettoni sulla spiaggia, che ha visto prevalere proprio la seconda alla fine.

Diletta Leotta spettacolare in bikini: ecco il Video

Nelle Storie in questione, si vede la bellissima Diletta Leotta sfoggiare un bikini pazzesco di colore blu che mette in risalto le sue straordinarie curve. La conduttrice di DAZN sfida poi la Fiammingo a racchettoni ed entrambe dimostrano di essere un forma smagliante. Le Storie, infatti, stanno riscuotendo un grandissimo successo e facendo incetta di like. Ecco il Video:

