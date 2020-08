Calano i contagi da Covid in Cina. Nelle ultime 24 ore, il paese ha registrato 27 nuovi positivi, mentre le vittime rimangono a zero

Dopo l’allarme lanciato nelle scorse settimane, sembrerebbe che l’emergenza Covid in Cina stia lentamente rientrando. I numerosi focolai nati su tutto il territorio facevano pensare al peggio, ma gli ultimi giorni stanno facendo registrare numeri decisamente incoraggianti.

Secondo quanto riportato dalla Cnn, nelle ultime 24 ore sono stati registrati solamente 27 casi di Coronavirus. Stabile a zero il numero delle vittime, con un andamento che fa pensare ad un contenimento definitivo dei focolai. Dei nuovi positivi, 5 arrivano dall’estero, mentre gli altri 22 dalla provincia di Xinjiang. Le autorità, poi, hanno segnalato ulteriori 24 casi asintomatici. In totale, riporta la Johns Hopkins University, sono 88mila i casi di Covid, con oltre 4500 decessi.

Covid, oltre 6mila morti in Pakistan

Mentre in Cina i numeri relativi al Covid sono in netto miglioramento, lo stesso non si può dire in Pakistan. Qui, riporta l’Ansa, sono stati registrati ben 675 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Preoccupa anche il dato relativo ai decessi, che ha superato quota 6mila. Sono 15 le morti registrate nella giornata di ieri. In generale, la situazione continua a preoccupare il governo e le autorità pakistane, che stanno cercando in ogni modo di monitorare la situazione e trovare una soluzione per contrastare definitivamente l’emergenza.

Per quanto riguarda i dati dall’arrivo della pandemia in medio oriente, si parla di oltre 280mila casi solo in Pakistan, con 6014 decessi. Fa ben sperare il numero di persone guarite, salito a 254mila. Le terapie intensive continuano invece ad essere piene: sono 872 i pazienti a rischio.

