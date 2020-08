Covid-19, Spagna oggi ha riportato un numero davvero spaventoso di persone che hanno contratto la malattia originaria di Wuhan.

Il Covid-19 continua ad essere un problema serio per tantissimi Paesi nel mondo. La malattia originaria di Wuhan, infatti, si è affievolita in Italia, ma altrove continua a mietere vittime ad un ritmo spaventoso. In America, ad esempio, la situazione è davvero molto grave ed ogni giorno migliaia di persone muoiono in seguito all’infezione. Una pandemia che sta spingendo, o che almeno dovrebbe spingere, i capi di governo a fare il massimo per trovare una cura e per proteggere i propri cittadini. La situazione è gravissima ad esempio in Spagna, dove non ci sono mai stati dei miglioramenti netti e dove il governo sta faticando ad arginare in maniera efficace la malattia. E infatti nelle ultime ore i dati parlano di quasi un record di contagiati da giugno. Cifre mostruose, che devono spingerci a riflettere.

Covid-19, Spagna registra 1772 nuovi contagiati oggi

Nel solito aggiornamento quotidiano pubblicato oggi dal governo spagnolo i dati parlano chiaro. Anzi, chiarissimo. Le cose non stanno funzionando affatto. Il bollettino iberico di oggi, infatti, parla di ben 1772 nuovi contagiati. Un numero incredibilmente alto, che non può fare altro che spingerci a riflettere. Il Covid-19 non è di certo sconfitto ed agire come se lo fosso è incredibilmente pericoloso. Per noi stessi e anche per chi ci sta intorno. Come non fosse abbastanza, riporta El Pais, questi dati non tengono in considerazione due regioni della nazione. Castiglia-Mancia e i Paesi Baschi non hanno infatti fornito i propri dati per fare un bilancio complessivo. Un bilancio che però appare incredibilmente negativo e spaventosamente già visto.

