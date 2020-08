Compro oro e negozi di pegni stanno aumentando e non di poco il proprio giro di affari da quanto il Covid-19 ha iniziato a diffondersi in tutto il mondo.

Il Covid-19 ha modificato in maniera incredibile il nostro stile di vita. Improvvisamente la maggior parte della popolazione, quella che rispetta le regole, si è trovata a dover sostenere spese extra. Mascherine, disinfettanti e altri dispositivi di protezione e per la pulizia, i cui prezzi sono saliti alle stelle proprio per la richiesta altissima. In tanti hanno perso il lavoro, dato che i loro datori non potevano più permettersi di pagarli senza produrre nulla. Per questo tante persone hanno visto crollarsi il mondo addosso, qualcuno ha anche preso la decisione estrema di togliersi la vita. Una tragedia dietro l’altra, in un mondo che sembra continuare ad andare a rotoli. Per questo in tantissimi hanno deciso di rivolgersi dai compro oro e ai negozi di pegni, soprattutto in Italia, dove la situazione è critica.

LEGGI ANCHE —> Scuola, Azzolina firma l’ordinanza: “Oltre 50mila nuove assunzioni”

Covid-19, Compro oro e negozi dei pegni cresciuti del 40% nel 2020

Con la crisi economica e le spese che sono aumentate, tanti italiani hanno deciso di fare sacrifici. Più del solito. Ed ecco che anelli di fidanzamento, fedi, cimeli di famiglia, collane: tutto è diventato oggetto di scambio e di vendita. Secondo una statista AGI, negli ultimi sei mesi in Italia il circolo di affari di compro oro e negozi di pegni in Italia è aumentato del 40%. Una cifra veramente altissima, troppo importante per non essere considerata come risultato della condizione difficile in cui vivono le persone. Un giro d’affari d’oro, che inevitabilmente però tratta anche il profilo di una società in piena crisi e in recessione.

LEGGI ANCHE —> Decreto agosto, bonus per la ristorazione ed aiuti a chi assume: le misure

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24