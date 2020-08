Il governo ha deciso di togliere il segreto di stato e desecretare le relazione del comitato tecnico scientifico sull’edidema da coronavirus. Potrebbero essere pubblicate già domani.

Il governo ha deciso di togliere il segreto di Stato sulle relazioni del Comitato Tecnico Scientifico riguardo l’edidema da coronavirus. A renderlo noto è stata la Fondazione Einaudi in seguito a una comunicazione ricevuta direttamente da Palazzo Chigi. Questa infatti, da alcune settimane aveva iniziato una battaglia contro il governo affinché questi dossier fossero desecretati. La Fondazione ha comunicato la notizia sul proprio profilo Twitter scrivendo che “pochi minuti fa i nostri avvocati Rocco Todero, andrea pruitic ed Enzo Palumbo hanno hanno ricevuto la comunicazione da parte del Governo della desecretazione dei verbali del CTS. Ringraziamo per la sensibilità dimostrata la Presidenza del Consiglio”.

I documenti potrebbe essere resi pubblici già nella giornata di domani

Inizialmente però la Presidenza del Consiglio si era dichiarata contraria e aveva deciso di fare ricorso al Consiglio di Stato. Secondo Palazzo Chigi, la documentazione doveva rimanere segreta per motivi di ordine pubblico. Una sentenza del Tar di alcune settimane fa aveva però messo in difficoltà il governo, in quanto si era pronunciata a favore della divulgazione delle relazioni del comitato tecnico-scientifico. Nella giornata di ieri, si era poi aggiunta la reazione del Copasir che aveva presentato richiesta per visionare i documenti. Il segreto di Stato posto su questi documenti ha scatenato fin da subito l’ira dell’opposizione. Questa mattina in aula il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo si è reso protagonista di un durissimo intervento nei confronti del governo, chiedendo che le carte fosse desecretate. La pubblicazione dovrebbe avvenire nella giornata di domani, è sarà la Fondazione Einaudi a rendere pubblici i documenti dopo averli visionati.

