Coronavirus, Nadal salta gli US Open: ha paura dei contagi. Il tennista spagnolo ha dichiarato ufficialmente che non prenderà parte allo Slam di New York

Il campione in carica Rafael Nadal si è ritirato dagli US Open a causa delle preoccupazioni per il rischio contagi a New York.

Il quattro volte vincitore di Flushing Meadows non vuole recarsi negli Stati Uniti per l’evento, che inizia il 31 agosto, considerando l’aumento senza fine dei casi di coronavirus oltre Oceano.

Tra l’altro un picco di infezioni che sta creando ancora disagi anche in Spagna, dove è stato annullato l’Open di Madrid su terra rossa.

Il campione spagnolo ha condiviso su Instagram i suoi pensieri, ufficializzando la decisione del forfait.

“Dopo molti pensieri ho deciso di non prender parte agli US Open di quest’anno“.

“La situazione è molto complicata in tutto il mondo. I casi COVID-19 sono in aumento, sembra che non ne abbiamo ancora il controllo.

“Questa è una decisione che non ho mai voluto prendere ma questa volta ho deciso di seguire il mio cuore e per il momento preferisco non viaggiare“.

Nadal ha affermato che il nuovo programma dei tornei è assolutamente intasato, con tantissimi eventi in poche settimane. Ha comunque voluto ringraziare tutti gli organizzatori che stanno facendo del loro meglio per permettere al tennis di avere una stagione 2020, nonostante tutte le difficoltà legate alla pandemia.

Una stagione che per il maiorchino si riduce a questo punto all’evento clou del Roland Garros (dal 27 settembre all’11 ottobre). Magari farà un salto a Roma la settimana precedente per partecipare agli Internazionali di Tennis.

