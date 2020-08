Continua l’emergenza Coronavirus nel mondo, con oltre 700mila decessi causati dalla pandemia. Intanto Virgin Atlantic chiede la bancarotta.

Non si arresta l’emergenza Coronavirus nel mondo. Nonostante i passi da gigante della scienza, il vaccino sembra ancora lontano ed i decessi continuano a salire. Ad oggi, infatti, si contano oltre 700mila decessi legati alla pandemia e se in alcuni paesi si sta uscendo dall’emergenza, altre nazioni sono da mesi ancora alla fase 1.

Un esempio lampante sono gli Usa di Donald Trump. Infatti, la nazione a stelle e strisce continua a viaggiare ad una media di 1.000 decessi al giorno. Ma nonostante l’emergenza ancora in atto, Donald Trump continua a seguire la sua linea affermando che non ha alcuna intenzione di chiudere il paese.

Ma non solo, contro ogni dato il tycoon continua ad affermare che negli Usa il tasso di mortalità è inferiore al resto dei paesi. A smentirlo però sono i dati della John Hopkins University che attestano un totale di 4 milioni e 768mila casi, con ben 156.753 decessi.

Coronavirus nel mondo, continua la crisi: Virgin Atlantic chiede la bancarotta

La pandemia Covid-19 ha colpito non solo la popolazione mondiale, ma anche l’economia. Infatti sono diverse le multinazionali che hanno chiuso store in tutto il mondo o che addirittura sono andate in fallimento. Nei giorni scorsi abbiamo visto multinazionali del calibro di Victoria’s Secret, H&M e diverse marche dell’alta moda chiudere. Oggi invece è arrivata la notizia della richiesta di bancarotta della compagnia aerea Virgin Atalntic.

Infatti la compagnia aerea britannica ha presentato l’istanza di bancarotta negli Stati Uniti, proprio a causa della pandemia che sta bloccando il colosso americano. La multinazionale ha richiesto la protezione dell’articolo 15, dopo che aveva ricevuto già 1,5 miliardi di dollari di aiuti. Inoltre da pochi giorni la compagnia era tornata a volare, presentando il piano di ricapitalizzazione che ci sarà nei prossimi 18 mesi ed ha il sostegno di azionisti, creditori e nuovi investitori.

