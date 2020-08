A Portici, paese in provincia di Napoli, negli ultimi giorni si sono registrati 7 nuovi contagi da coronavirus: il sindaco, però, minimizza

Negli ultimi giorni a Portici, in provincia di Napoli, sono stati registrati sette nuovi contagi da coronavirus. Ad annunciarlo il sindaco Vincenzo Cuomo che ha tenuto una lunga diretta sul proprio profilo Facebook. Innanzitutto il primo cittadino ci tiene a rassicurare tutti sottolineando che non si tratta di un focolaio. Successivamente spiega che “i contagi sono articolati in tre nuclei familiari, tutti collegati in un unico ceppo familiare. Significa che non c’è un focolaio ed è molto facile che i contagi si siano trasferiti attraverso incontri tra le stesse persone”.

I tamponi effettuati ai contatti stretti delle persone positivi hanno dato tutti esito negativo. Gli infetti sono stati immediatamente messi in isolamento. In uno dei nuclei familiari c’è un professionista che esercita la propria professione in un’altra città e nella sua famiglia sono tutti negativi. Un altro nucleo familiare, composto da 4 persone, ha visto uno dei due genitori essere positivo. Quest’ultimo lavora nell’ambiente sanitario. In tal caso il contagio ha colpito anche due bambini, mentre l’altro adulto non è stato contagiato. Nell’ultimo nucleo familiare sono positive tre persone mentre un minore è risultato negativo al tampone.

Coronavirus, 7 positivi a Portici: tutti asintomatici

Le persone positive al Covid-19 sarebbero tutte asintomatiche ed anche quelle risultate negative sono in isolamento insieme al resto della propria famiglia. “Abbiamo aspettato qualche giorno in più – rivela il sindaco -per fare la comunicazione perché volevo accertarmi quale fosse la correlazione tra i nuclei familiari attraverso i documenti ufficiali. Da sindaco vorrei rassicurare tutta la città poiché è stata fatta la comunicazione anche ai comuni limitrofi. Il nostro un lavoro attento per cercare di dare il massimo della rassicurazione e sicurezza all’intero comprensorio”.

