Brusca serie di cadute nel ciclismo durante il Giro di Polonia. Jakobsen è stato ricoverato in ospedale e le sue condizioni destano preoccupazione.

Un bruttissimo incidente è accaduto durante la prima tappa del Giro di Polonia. Moltissimi corridori sono infatti rimasti coinvolti in una violenta caduta causata dal ciclista dal Groenewegen. Uno degli atleti in gara, Fabio Jakobsen ha riportato un trauma ed è stato immediatamente trasportato in ospedale. Al momento si trova intubato e in coma farmacologico. Groenewegen, che è stato in seguito squalificato per questo suo gesto, si trovava in testa apprestandosi a lanciare la volata finale, quando d’improvviso ha deciso di cambiare traiettoria e ha chiuso Jakobsen che stava rimontando su di lui.

Ciclismo: Jakobsen si trova in coma, le accuse nei confronti di Groenewegen

Questa ha creato un vero e proprio effetto domino che ha portato a cadere tutti gli altri corridori. Da quanto si apprende anche un fotografo è rimasto coinvolto, e si trova adesso ricoverato in gravi condizioni. Durissime le reazioni nel mondo del ciclismo per il gesto di Groenewegen. Patrick Lefevere, General Manager della Deceuninck Quick Step, la squadra in cui milita Jakobsen, ha dichiarato che “devono mettere in prigione quel corridore della Jumbo-Visma”. Un giudizio molto severo che ha in seguito ribadito anche sui social aggiungendo che porterà il ciclista in tribunale, in quanto a suo parere il suo comportamento va oltre l’anti sportività e costituisce un vero e proprio reato.

