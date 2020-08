Ognuno cerca refrigerio a modo suo con il grande caldo, qualcuno però evidentemente esagera: è la storia di un uomo in scooter senza vestiti

Giorni di forte caldo che non aiutano l’ossigenazione del cervello, non per tutti almeno. D’estate ogni follia viene amplificata, ma in Germania succede qualcosa di molto strano. Abbiamo poco fa raccontato la storia di quell’uomo che si è chiuso in un banco frigo per trovare refrigerio, in un supermercato tedesco. Ovviamente l’uomo è risultato positivo all’alcol test, ma un secondo uomo è stato sorpreso a fare simile follia.

La polizia di Brandeburgo ha postato un particolare Tweet sulla propria pagina ufficiale scrivendo: “Siamo senza parole: come intitoleresti questa foto? Piccola citazione del gentiluomo: “È solo caldo, non è vero?”. La didascalia accompagna la foto di un uomo completamente privo delle sue vesti in sella ad uno scooter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Lego, il regalo speciale ad un papà disoccupato

Totalmente senza vestiti sullo scooter: colpa del caldo

Vorremmo fosse una storia inventata e che la follia umana non raggiungesse certi picchi, ma la storia è vera e certificata dalla Polizia tedesca. L’uomo non ha dovuto dare molte spiegazioni quando è stato fermato per chiedere le motivazioni del suo gesto. L’eccessivo caldo ha spinto questo motociclista a prendere il suo mezzo e mostrare l’intera carrozzeria per le strade della sua città. Quando gli agenti, increduli, hanno fermato l’uomo, non hanno potuto far granché se non affidarsi al buon senso di quest’ultimo.

Per il nudista nessuna sanzione: era tutto perfettamente in regola. Lo scooter assicurato, tutti i documenti meticolosamente a posto, test dell’alcol negativo. Una volta accertata la regolarità di ciò che stava avendo luogo nei pressi della capitale tedesca, gli agenti hanno lasciato andare l’uomo al proprio refrigerio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Acquista una BMW pagando 11.000 dollari in monete